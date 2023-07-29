В Ловозере 16 сентября пройдет фестиваль саамских ремесел

Вход на фестиваль бесплатный. Фото: правительство МО

Жителей и гостей Мурманской области приглашают фестиваль саамских ремесел «Сила саамских традиций», который пройдет 16 сентября в Ловозере.

- Саамские мастера со всего региона представят свои уникальные изделия и сувениры, а также проведут мастер-классы, где каждый желающий сможет овладеть приемами декоративно-прикладного мастерства, - сообщили в Мурманском областном краеведческом музее.

Также гостей ждут дегустация саамской кухни, саамская музыка и танцы, мастер-классы по рукоделию, ярмарка ремесел, экскурсия по настоящей куваксе.

Вход на фестиваль бесплатный.

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