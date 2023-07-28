В Мурманске ищут родных 83-летней бабушки, которая ничего не помнит

В Мурманске ищут родных и близких 83-летней бабушки, которая ничего не помнит. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске ищут родных и близких 83-летней бабушки, которая ничего не помнит. Женщина упала в подъезде дома на улице Октябрьской, 40, рассекла голову.

- Ее увезли в областную больницу. Вроде как раньше работала педагогом. Ее родственников не знаю. Если знаете их, сообщите, - пишет подписчик группы «Мурманск» (18+).

Напомним: в Мурманской области завершили поиски школьной туристической группы из Москвы.

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