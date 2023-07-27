Из Апатитов в Петербург и обратно станут чаще летать самолеты

Одна из авиакомпаний увеличит количество рейсов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Количество авиарейсов из Апатитов в Санкт-Петербург и обратно увеличится. С 29 июля самолеты будут курсировать шесть раз в неделю, а не четыре, как раньше. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Россия».

Так, во все дни недели, кроме вторника, самолет вылетает из Пулково в 9.15. Обратный рейс из аэропорта «Хибины» - в 12.00.

Напомним: в конце июля из Мурманска в Казань начнут летать прямые самолеты.

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