Андрей Чибис о двоих погибших на СВО северянах: Наши бойцы защищали самое дорогое - свои семьи

Два северянина не вернулись из боя на полях спецоперации.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей личной странице в «ВКонтакте» сообщил о гибели двоих северян во время спецоперации. Из боя не вернулись младший сержант Александр Александрович Иванов и Сергей Александрович Дроздов.

- Они принимали участие в специальной военной операции, проявляя решительность и мужество. Наши бойцы защищали самое дорогое - свои семьи, и рисковали самым ценным - своими жизнями. Александр Александрович и Сергей Александрович - настоящие патриоты, преданные своей стране. Такими они навсегда останутся в наших сердцах. Вечная память героям!- отметил Андрей Чибис.

Напомним: в Туапсе открыли мемориальную композицию «Смерч журавлей», которую посвятили всем погибшим во время спецоперации. Автором памятника выступил местный кузнец, мастер художественной ковки из села Цыпки Денис Мильченко, отливать журавлей помогли два жителя Кандалакши - Евгений Артемьев и Владимир Васильев.

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