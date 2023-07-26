В Мурманске на улице Беринга откроются «Сопки.Спорт»

В Мурманске появится современное спортивное пространство «Сопки.Спорт», где молодые северяне смогут бесплатно заниматься на тренажерах. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске появится современное спортивное пространство «Сопки.Спорт», где молодые северяне смогут бесплатно заниматься на тренажерах. Зал откроют на улице Беринга, 24.

- Сейчас выполнены все демонтажные работы, инвентарь и оборудование уже закуплены. В помещении установят современные раздевалки с индивидуальными шкафчиками для комфорта посетителей, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

В прошлом году в регионе появились первые семь спортзалов «Сопки.Спорт», которые пользуются популярностью у молодежи.

Еще одни «Сопки» - в формате молодежного пространства - появятся в Росте на базе филиала №2 Центральной городской библиотеки.

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