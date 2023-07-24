Из Мурманска 1 августа стартует уникальный книжный автопробег «Дорога на маяк»

1 августа в областном центре стартует уникальный книжный автопробег «Дорога на маяк», конечной точкой которого станет Владивосток. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 августа в областном центре стартует уникальный книжный автопробег «Дорога на маяк», конечной точкой которого станет Владивосток. Как отметил губернатор Андрей Чибис, мероприятие связано со статусом Мурманска, как библиотечной столицы России.

Участникам экспедиции, среди которых будут представители туристической отрасли, автоиндустрии, деятели культуры, писатели и именитые спортсмены, предстоит преодолеть маршрут в 12 тысяч километров. По дороге они зажгут «Книжные маяки» в разных городах России.

К проекту в том числе присоединятся пилот команды КамАЗ-Мастер, российский тележурналист Андрей Леонтьев и чемпионка мира по боксу Нина Абросова.

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