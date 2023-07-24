В онкодиспансере Мурманска восстановили работу высокотехнологичного оборудования

Курс лучевой терапии в среднем составляет 25-35 сеансов, что занимает 5-7 недель. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманском областном онкодиспансере полностью восстановили работу высокотехнологичного оборудования. Напомним: летом там сломались аппараты лучевой терапии, пациенты жаловались на то, что не могут получить жизненно важное лечение.

Так, в медучреждении вышли из строя два линейных ускорителя. Деталь для одного из них заменили в начале июля, а для другого ускорителя дорогостоящую деталь закупали в Москве, так что пришлось подождать. С 18 июля работа оборудования радиологического отделения полностью возобновлена, идет прием пациентов.

- В радиологическом отделении работают четыре аппарата для дистанционной лучевой терапии: два линейных ускорителя электронов, гамма-терапевтический аппарат и аппарат для внутриполостной брахитерапии. Всем высокотехнологичным аппаратам регулярно проводится техническое сервисное обслуживание, - сообщили «КП»-Мурманск» в минздраве Мурманской области.

Ежедневно в отделении радиотерапии на аппаратах проходит лечение 90-100 пациентов, еще около 20 находится на этапе предлучевой подготовки. Курс лучевой терапии в среднем составляет 25-35 сеансов, что занимает 5-7 недель.

В министерстве отметили, что вынужденный краткий перерыв в проведении сеансов лучевой терапии не влечет за собой тяжелых последствий для жизни и здоровья пациентов, так как в дальнейшем проводится коррекция суммарной дозы.

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