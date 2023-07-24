Жителя Мончегорска приговорили к 12 годам колонии за сбыт героина и кокаина

Приговор суда вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

42-летний житель Мончегорска пытался обжаловать приговор, который ранее ему вынесли за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.

Так, с апреля по август 2022 года мужчина, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, забрал из тайников метадон, героин, гашиш и кокаин, которые предназначались для последующей продажи. Северянина задержали с поличным сотрудники правоохранительных органов.

- Суд приговорил мончегорца к 12 годам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей. Не согласившись с приговором, защитник мужчины указывал на необходимость снижения наказания, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Однако апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу.

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