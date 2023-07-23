На автодороге Кола-Мурмаши 24 июля ограничат движение

Северян просят воздержаться от похода на кладбище.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Автомобилистов предупреждают о временном перекрытии дороги Кола - Мурмаши. Как сообщает Мурманскавтодор, 24 июля с 13.30 до 16.00 будет закрыт участок с 8 по 9-й километр.
- В рамках строительства объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» будут проводиться взрывные работы. Автомобильное движение будет перекрыто, но не более одного часа, - уточнили в ведомстве.
Пока будут идти взрывные работы, северян просят воздержаться от похода на кладбище.
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