Вытащил нож из груди и вонзил в бедро жены. В Ковдоре между супругами произошла кровавая драма

В отношении северян возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Ковдоре между семейной парой разгорелся конфликт, который довел обоих до больницы. Как выяснили полицейские, накануне у себя дома супруги распивали алкоголь, после чего завязалась драка с поножовщиной.

- 30-летняя женщина схватила нож и ударила им 33-летнего супруга в грудь. В ответ мужчина, вытащив нож из раны нанес женщине ответный удар, попав в бедро. Опомнившись, супруги вызвали «скорую», - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северян возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Им грозит до двух лет лишения свободы.

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