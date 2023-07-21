В Кольском районе родственникам погибших на СВО бойцов вручили награды за северян. Фото: администрация Кольского района

В Кольском районе родственникам погибших на СВО бойцов вручили их награды.

Алексея Пшенина и Ивана Чичерина по Указу Президента РФ за особые заслуги перед Отечеством и проявленные в бою отвагу и самоотверженность наградили орденом Мужества посмертно.

- Алексей Пшенин большую часть жизни прожил в Коле. На спецоперации последний бой он принял в Ясиноватовском районе Донецкого направления фронтовых действий. Погиб 20 марта 2023 года в районе села Водяное, ценой своей жизни спас множество мирных жителей, - сообщил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Иван Чичерин родился и вырос в Заозерске. В зону СВО отправился добровольцем. Последнюю свою боевую задачу выполнил, освобождая Марьинку – один из ключевых узлов обороны противника на донбасской дуге. Погиб Иван 15 марта этого года.

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