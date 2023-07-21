В Мурманской области отменяют ковидные выплаты для медиков

Доплату медики перестанут получать с октября 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус уже успел стать для всех привычной болезнью. Так, этим летом в Мурманской области отменили все ограничения, введенные из-за пандемии.

Также правительство региона отменяет компенсационные выплаты, положенные медработникам, подвергающимся риску заражения ковидом. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Чибис.

Доплату медики перестанут получать с октября 2023 года.

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