Из Мурманской области отправится экспедиция «Арктика-Восток-77»

Экспедиция охватит 19 регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Фото: Олег ФИЛОНОК

Этим летом из Мурманской области отправится комплексная высокоширотная экспедиция «Арктика-Восток-77», призванная исследовать сообщества коренных народов Кольского полуострова.

Как сообщает пресс-служба Центра арктических и сибирских исследований РАН, мероприятию будет дан старт 15 августа, а завершится оно спустя год. Экспедиция охватит 19 регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Напомним: в Заполярье пройдут Международный день коренных народов и форум «Этномурман».

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