Федор Бондарчук снимет в Архангельской области сериал «Из поморов мы»

Чтобы найти вдохновение, Федор Бондарчук едет на родину Ломоносова, где будет жить в доме простой семьи.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Архангельская область станет съемочной площадкой для нового проекта продюсеров Федора Бондарчука и Дмитрия Табарчука «Из поморов мы». Сюжет сериала будет строиться вокруг Михаила Ломоносова: по сценарию, великого ученого предстоит сыграть известному актеру, который находится в творческом кризисе.
Чтобы найти вдохновение, он едет на родину Ломоносова, где будет жить в доме простой семьи.
- Предполагается, что в столице Поморья будут задействованы здание Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова и площадь рядом с ним, набережная Северной Двины, а в Ломоносово – территория историко-мемориального музея великого ученого, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.
Съемки пройдут в начале августа.
Напомним: в Мурманске на ледоколе «Ленин» прошли съемки одного из эпизодов полнометражного игрового фильма «Северный полюс - 8». Кино снимает режиссер Александр Котт.
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