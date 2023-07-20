Ушел из жизни мурманский журналист Дмитрий Сергеев

«КП»-Мурманск» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Фото: Личный архив Дмитрия Сергеева

В возрасте 47 лет ушел из жизни известный мурманский журналист Дмитрий Владимирович Сергеев. Северянина не стало 14 июля.

Дмитрий долгие годы работал тележурналистом на ГТРК «Мурман», ТВ-21, на Народном телевидении Хибин и других телеканалах.

«КП»-Мурманск» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

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