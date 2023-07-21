Ученые назвали самые опасные объекты ядерного наследия в Мурманской области

Мурманск стал площадкой для международного семинара «Проблемы реабилитации площадок ядерного наследия в рамках международных проектов: успешный российский опыт». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск стал площадкой для международного семинара «Проблемы реабилитации площадок ядерного наследия в рамках международных проектов: успешный российский опыт». На нем специалисты обсудили актуальное состояние объектов ядерного наследия на Северо-Западе России и развитие работы по части безопасного обращения с опасными отходами.

- Губа Андреева – самый опасный объект ядерного наследия в Мурманской области. На ней сложилась тяжелая радиационная обстановка, которая не позволяла нормально проводить работы. Условия хранения отработавшего топлива были неудовлетворительными. Второе по опасности место – база Гремиха – там полностью деградирировала инфраструктура, условия хранения отработавшего топлива. Часть топлива относилась к неперерабатываемому, например, уранциркониевое, не было мест и технологий для переработки. Предполагается, что сейчас его изолируют. Возможно, в пункте, который будет построен в Красноярске, - сообщил ведущий научный сотрудник ИБРАЭ РАН Михаил Кобринский.

На данный момент из губы Андреевой вывезли более 50% ядерного топлива из 100 реакторов. Отработанное топливо и ТРО (твердые отходы) перевозят в специальных контейнерах из губы Андреевой в Сайда-Губу для кондиционирования. К 2025-2026 годам планируется вывезти еще 361 кубометр морским и автотранспортом.

Как отметил начальник комплекса хранения и обращения с ОЯТ и РАО СЗЦ «СевРАО» Дмитрий Евсеенко, последний этап работ – выгрузка кандиционного и не кандиционного ОЯТ в емкости - должен завершиться в 2029 году.

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