На территории детского сада в Мурмашах зреют яблоки

На территории детского сада №18 в Мурмашах растет яблоня, на которой благодаря теплу лета 2023 даже завязались плоды. Фото: администрация Кольского района

На территории детского сада №18 в Мурмашах растет яблоня, на которой благодаря теплу лета 2023 даже завязались плоды.

- В июне педагоги с ребятами любовались белоснежными яблонями. И вот деревце отцвело, и на его длинных тонких ветвях завязались яблочки. Пока они скромные, маленькие, размером с крыжовник. Но все же природа изо всех сил борется с холодом Крайнего Севера, - рассказали в детском саду.

Напомним: в школьной теплице в Алакуртти, которая была создана по программе «Арктическая школа», уже не первый год выращивают фрукты, овощи и ягоды. Сейчас там созрел арбуз.

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