На турбазе на полуострове Средний пропал мужчина

На полуострове Средний пропал пропал 55-летний житель Апатитов Константин Поздняков. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.com/severspas51

На полуострове Средний пропал пропал 55-летний житель Апатитов Константин Поздняков. 19 июня он ушел с турбазы «Северленд» в направлении реки Титовка и не вернулся.

Приметы: рост 165-175 сантиметров, среднего телосложения, густые брови, серо-голубые глаза, прямые светлые волосы, татуировка на плече «Инь Янь».Во что был одет северянин, не известно.

Всех, кто может помочь с поисками Константина, просят позвонить волонтерам поисково-спасательного отряда «СеверСпас» +7 (953) 757-57-48, +7 (911) 342-94-38.

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