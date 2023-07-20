Власти Кольского района показали окончательный проект обновления Поморской набережной

Реконструкция Поморской набережной в Коле проходит в несколько этапов. Фото: Администрация Кольского района

Реконструкция Поморской набережной в Коле проходит в несколько этапов. Два уже завершены, а для третьего утвердили окончательную версию проекта. Ее общественникам показали в администрации Кольского района.

- Дизайнеры предложили смонтировать у воды смотровые площадки с деревянными настилами и подсветкой, а также обустроить стилизованный грот в честь просветителя саамов преподобного Феодорита Кольского. Проект также предусматривает озеленение территории, - сообщили власти Кольского района. - В этом году данный проект будет передан для участия в федеральном конкурсе благоустройств «Малые города исторические поселения».

Проект для третьего этапа реконструкции из двух вариантов выбирали сами северяне во время онлайн-голосования. Фото: Администрация Кольского района

Проект для третьего этапа реконструкции из двух вариантов выбирали сами северяне во время онлайн-голосования. Участие в нем приняли 407 человек.

Напомним: в июле мурманчанам предложили выбрать концепцию новой детской игровой площадки для центрального сквера. Онлайн-голосование проходило на портале «Наш Север» до 14 июля. Большинство голосов поступило за проект - вариацию на тему ледокола «Арктика».

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