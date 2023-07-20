В Мурманском областном онкодиспансере починили аппараты лучевой терапии

Из-за поломки оборудования возникла пауза в терапии, которая может составлять не более 5-10 дней, иначе ее придется начинать с начала. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В начале июля северяне забили тревогу, что в Мурманском областном онкологическом онкодиспансере вышли из строя аппараты лучевой терапии – старый и новый. Лечение на них проходят порядка 120 человек.

Из-за поломки оборудования возникла пауза в терапии, которая может составлять не более 5-10 дней, иначе ее придется начинать с начала. Старый аппарат вскоре починили, а вот с новым пришлось подождать - нужные детали для него шли из Москвы.

Как сообщили в Мурманском областном онкологическом диспансере, на данный момент работа магнитно-резонансного томографа и высокоэнергетического линейного ускорителя TrueBeam полностью восстановлена.

- Прием пациентов, запланированных на исследования МРТ и проходящих лучевую терапию на данных аппаратах, возобновлен в полном объеме, - уточнили в медучреждении.

Напомним: сотрудники Мурманского морского биологического института много лет изучают водоросли и их полезные свойства. Так, найденные в бурых водорослях вещества могут войти в состав лекарственных препаратов для профилактики и лечения различных заболеваний от онкологии до диабета.

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