В Мурманске проходит семинар по проблемам реабилитации объектов ядерного наследия

В Мурманске проходит международный семинар по проблемам реабилитации площадок ядерного наследия, организованный госкорпорацией «Росатом». Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске проходит международный семинар по проблемам реабилитации площадок ядерного наследия, организованный госкорпорацией «Росатом».

Представители промышленных организаций, а также представители власти обсудят актуальное состояние объектов ядерного наследия на Северо-Западе России, в том числе в губе Андреева. Будут сделаны доклады о накопленном опыте в сфере решения сложнейших экологических задач по обращению с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом, выводом из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов.

- Сегодня мы являемся свидетелями двух современных процессов - ядерный ренессанс и освоение Арктики. И они взаимосвязаны. От Мурманска до Чукотки мы будет видеть появление новых небольших модульных ядерных источников энергии. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, очень важна. Наш успешный российского опыт говорит о том, что очищать Арктику возможно. Уверен, что все вместе мы будем в этом направлении работать, - отметил в приветственном слове зампредседателя комитета Госдумы по промышленности Геннадий Скляр.

Планы Росатома включают в себя дальнейшее совершенствование культуры безопасной эксплуатации ядерных объектов, продолжение работ по ликвидации наследия советского «атомного проекта».

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