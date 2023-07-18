Теплоход «Клавдия Еланская» изменил расписание движения

В Мурманской области изменился график движения теплохода «Клавдия Еланская». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области изменился график движения теплохода «Клавдия Еланская».

Пассажирское судно выйдет из Мурманска 18 июля в 19.00 и придет в Островной 19 июля в 12.00

Из Островного теплоход отчалит 19 июля в 18.00. Прибытие в Мурманск – 20 июля в 14.00.

- Изменения в расписании связано с неблагоприятной погодой, - уточнили в минтрансе региона.

Напомним: водителей предупреждают о перекрытии участка дороги в районе кладбища в Мурмашах 20 июля.

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