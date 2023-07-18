Андрей Чибис о погибшем на спецоперации сержанте из Заполярья: Он защищал наш народ от гнета неонацистов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на личной странице в «ВКонтакте» сообщил о гибели на полях спецоперации сержанта Алексея Юркина. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на личной странице в «ВКонтакте» сообщил о гибели на полях спецоперации сержанта Алексея Юркина.

- Наш герой. Алексей боролся за независимость своей страны и безопасность своей семьи, защищал наш народ от гнета неонацистов. Его любовь к Родине останется для нас примером искреннего служения Отечеству. Светлая память, - написал губернатор.

Ранее в Туапсе открыли мемориальную композицию «Смерч журавлей», которую посвятили всем погибшим во время спецоперации. Автором памятника выступил местный кузнец, мастер художественной ковки из села Цыпки Денис Мильченко, отливать журавлей помогли два жителя Кандалакши - Евгений Артемьев и Владимир Васильев.

Напомним: в Мурманской области теперь будут выплачивать 5 миллионов рублей участникам СВО, которые награждены званием «Герой Российской Федерации». Постановление о введении выплаты подписал губернатор Андрей Чибис.

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