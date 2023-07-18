В Мурманской области зреют черника и морошка

Лето 2023 года в Мурманской области не изменило традициям и оказалось контрастным: то дождь до снегом и заморозки, то жара до +30. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Лето 2023 года в Мурманской области не изменило традициям и оказалось контрастным: то дождь до снегом и заморозки, то жара до +30.

Аномально теплый май привел к тому, что на Кольском полуострове стали раньше появляться грибы и зацвели ягоды. Сейчас уже зреют морошка и черника, так что северянам стоит готовиться к тихой охоте. Хорошему урожаю способствует возвращение тепла и дожди. Так что если небесная канцелярия будет милостива, то в этом году урожай ягод будет хороший.

Напомним: в июне в Мурманске специалисты Россельхознадзора обнаружили зараженную черешню. В партии ягод из Азербайджана нашли плоды с признаками болезни, вызываемой бурой монилиозной гнилью, в том числе некрозы, увядания, наличие налета.

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