Средняя рыночная стоимость квадратного метра в Териберке приблизилась к Мурманску

Много лет Териберка была в числе населенных пунктов, где купить квартиру можно было задешево. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Много лет Териберка была в числе населенных пунктов, где купить квартиру можно было задешево. Но после того, как село стало туристической меккой, недвижимость здесь сильно подорожала.

Согласно проекту постановления регионального минстроя на портале «Открытый электронный регион», в III квартале 2023 года средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Териберке составит 84 661 рубль. И это второй по величине показатель в регионе после Мурманска (92 179 рублей). На третьем месте находится Кировск (82 970 рублей), где квартиры также выросли в цене после того, как местные склоны стали привлекать все больше туристов.

- Средняя рыночная цена квартиры в селе Териберка в Кольском районе в Мурманской области составляет 3 495 833 рублей,- сообщает портал «Мир квартир».

Напомним: в Мурманской области собственники жилья могут оформить заявление в Росреестр о запрете дистанционных сделок с недвижимостью без их личного участия.

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