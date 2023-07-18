В Мурманской области жара сменится похолоданием

В Мурманской области похолодает до +11. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области июль оказался месяцем контрастным - то в воздухе летали «белые мухи», то отметился самый жаркий день лета. Теперь же жара в регионе сменится на похолодание - температура снизится почти в три раза.

В Заполярье придет циклон с Вологодской области.

- 20 июля временами ожидается дождь, порывистый северо-восточный ветер, температура воздуха в дневные часы 19 июля +16+21°, 20 июля +11+19°, - сообщили в областном гидрометцентре.

Напомним: в июле 2023 года в Мурманске оказалось как никогда много тополиного пуха - дороги в центре города, где по проспекту Ленина и центральным улица растет особенно много тополей, укрыты белым покрывалом.

Для одних - красиво, другие переживают из-за аллергии. Но врач из Мурманска объяснил, как из-за тополиного пуха возник популярный миф.

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