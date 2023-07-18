Житель Краснодара за 4 тысячи долларов пытался провести четырех сирийцев через границу в Норвегию

Житель Краснодара пытался дать взятку одному из сотрудников погранслужбы в Мурманской области. Фото: СК по МО

В Мурманской области будут судить 44-летнего жителя Краснодара, в отношении которого возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий в крупном размере).

Мужчина пытался незаконно провести через российско-норвежскую границу четырех иностранцев.

- По версии следствия, в мае 2023 года злоумышленник передал исполняющему обязанности заместителя начальника пограничной заставы в Печенге взятку в сумме 4000 долларов США. За это он должен был обеспечить незаконный переход через государственную границу четырех граждан Сирийской Арабской Республики, не имеющих права на ее пересечение, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

На тот момент рублевый эквивалент взятки составлял 319 тысяч рублей. Действия краснодарца пресекли сотрудники ФСБ. Сейчас материалы уголовного дела направили в суд.

Напомним: в Мурманской области будут судить геолога, который получил от предпринимателя взятку в 30 тысяч рублей. Мужчину обвиняют по части 2 ст. 290 УК РФ.

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