В Мурманске у Семеновского озера в ДТП попал автобус

В столкновении автобуса и машины пострадал один человек. Фото: МЧС по Мурманской области

Днем 16 июля в Мурманске у Семеновского озера произошло ДТП с пострадавшим. У дома №17 на улице Гагарина столкнулись автобус №18 и легковая машина. Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 14.48.

- Пострадал один пассажир. Спасатели проводили работу по осмотру, ограждению места ДТП, обеспечению безопасности, сбору данных, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: вечером 14 июля серьезное ДТП произошло в 11 километрах от Териберки. На автоподъезде к селу с управлением не справился водитель Peugeot, из-за чего микроавтобус улетел в кювет и перевернулся на бок. Пострадали семь человек.

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