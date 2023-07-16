450 спортсменов участвовали в массовом забеге по территории Кольского ветропарка

Забег подобного масштаба впервые прошел полностью в Заполярье. Фото: пресс-служба ЭЛ5-Энерго

15 июля на территории Кольского ветропарка состоялся массовый забег на пять взрослых дистанций протяженностью 3,8, 20 и 50 километров и одну детскую. Всего свои силы попробовали 450 человек.

Были среди них и звездные спортсмены футболист и марафонец Алексей Смертин и серебряный призер зимних Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский.

- Впервые спортивное событие подобного масштаба прошло полностью в Заполярье, так как даже стартово-финишный городок, где начинали и заканчивали свой путь спортсмены и любители бега, находится на 68-м градусе широты (координаты 68°50'37.8"N 34°48'31.1"E). Для участия в трейле, ставшем одним из самых масштабных забегов года, собрались раннеры из разных регионов России – от Мурманска до Владивостока, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Собранные деньги в виде регистрационных взносов, перечислят благотворительным организациям.

Напомним: спортсмен из Полярных Зорь Павел Самусенко завершил второй этап Кубка России по плаванию с наградами. Пловец получил несколько медалей.

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