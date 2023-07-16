Село Териберка отмечает 500 лет со дня образования

Териберка отмечает 500-летний юбилей. Фото: Ирина БЫСТРОВА

15 и 16 июля в Мурманской области проходит VIII арктический фестиваль «Териберка». При этом его гости одновременно стали участниками еще одного праздника - исполнилось 500 лет со дня образования поморского села.

- Появившаяся как рыбацкое становище, Териберка прошла достойный путь в истории Мурмана. Была и сезонным поселением, и центром промысловой рыбной промышленности, а сегодня переживает новую волну известности. От всей души желаю Териберке процветания, а жителям села - счастья и благополучия! С юбилеем! - поздравил северян губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: только за первые часы гостями фестиваля стали три тысячи человек, а всего по итогам двух дней его могут посетить свыше 10 тысяч человек.

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