«С удара вынесем». В Кандалакше двое молодых людей сняли на видео свой вандализм

Пока один парень портил остановку, другой снимал происходящее на видео. Фото: скриншот видео/vk.com/kandaone

Жители Кандалакши обсуждают в соцсетях поступок двоих местных жителей. Молодые люди не только испортили остановку в Ниве-3, но и сняли, как делают это, на видео.

- С удара вынесем, - смеются парни, а после крушат стены.

Все это - с отборным матом. Северяне призывают расценить видео в паблике «Кандалакша онлайн» (18+) к заявлению в полицию.

Напомним: в Мурманске неизвестные сломали инсталляцию «На Севере Жить», которая находится на площади Пять Углов. Вандалов ищет полиция.

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