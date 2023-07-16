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НовостиОбщество16 июля 2023 7:19

«С удара вынесем». В Кандалакше двое молодых людей сняли на видео свой вандализм

Вандалы из Мурманска сняли на видео погром на остановке
Ника СВЕТЛОВА
Пока один парень портил остановку, другой снимал происходящее на видео. Фото: скриншот видео/vk.com/kandaone

Пока один парень портил остановку, другой снимал происходящее на видео. Фото: скриншот видео/vk.com/kandaone

Жители Кандалакши обсуждают в соцсетях поступок двоих местных жителей. Молодые люди не только испортили остановку в Ниве-3, но и сняли, как делают это, на видео.

- С удара вынесем, - смеются парни, а после крушат стены.

Все это - с отборным матом. Северяне призывают расценить видео в паблике «Кандалакша онлайн» (18+) к заявлению в полицию.

Напомним: в Мурманске неизвестные сломали инсталляцию «На Севере Жить», которая находится на площади Пять Углов. Вандалов ищет полиция.

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