Очевидцы: Рядом с Дальними Зеленцами на сушу выбросился кит

Тело кита обнаружили рядом с Дальними Зеленцами. Фото: vk.com/murmansk.region

На побережье Баренцева моря обнаружили выбросившегося на берег морского гиганта.

- На днях в Дальних Зеленцах на берег выкинуло мертвого кита. Причина гибели млекопитающего пока неясна, - сообщает паблик «Регион 51» (18+).

Судя по фотографии, на теле животного нет травм.

Напомним: в конце июня звездные супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева гостили в Мурманской области. В Териберке они исполнили свою мечту увидеть китов, а на полуострове Рыбачьем пару ждали приключения с чайками.

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