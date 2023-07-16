В Мурманскую область из Санкт-Петербурга делают грибные туры

Ради грибов жителей Санкт-Петербурга готовы свозить в Кандалакшский район. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области уже пошли грибы, зреет морошка и другие ягоды. Северяне готовятся к «тихой охоте», впрочем, не только они.

На сайте бесплатных объявлений появилось приглашение в трехдневный грибной тур из Санкт-Петербурга в Кандалакшский район к Белому морю.

- Грибы в этом районе растут в огромных количествах. Наша цель – это бурые шляпки в белом мху и не только! Также можно прихватить удочку и посидеть на берегу озера. Можно взять с собой все для самостоятельного пикника. Мы гарантируем вам яркое и насыщенное путешествие, море эмоций и множество незабываемых кадров, - говорится в объявлении.

Трансфер и проживание в гостинице будет стоить 11 тысяч рублей на человека.

Напомним: в реке Кола заметили множество больной и мертвой семги. У берегов встречается рыба, которая «плавает» вверх тормашками. Ситуацию сняли на видео.

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