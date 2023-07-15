Врач из Мурманска объяснил, почему аллергия на тополиный пух - почти миф

Сам по себе тополиный пух редко вызывает аллергию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июле 2023 года в Мурманске оказалось как никогда много тополиного пуха - дороги в центре города, где по проспекту Ленина и центральным улица растет особенно много тополей, укрыты белым покрывалом. Для одних - красиво, другие переживают из-за аллергии. Но врач из Мурманска объяснил, как из-за тополиного пуха возник популярный миф.

На самом деле на сам пух аллергия возникает редко, просто сам он имеет свойство как губка вбирать в себя пыльцу, из-за которой и начинают чихать люди.

- Симптомы, которые связаны с аллергической реакцией, возникшей при контакте с пухом, больше беспокоят только тех, у него есть аллергия, или тех, у кого в начальной стадии реакция на цветение растений и их пыльцу. Бывает, что люди-неаллергики реагируют на тополиный пух, но это связано с чувствительностью слизистой. В основе этой аллергии лежат аллергены, которые «прицепились» к тополиному пуху, пуху от иван-чая и т.п., - рассказал Nord-News заведующий отделением врачей общей практики поликлиники ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА России Михаил Торопов.

Напомним: жителям Мурманской области рассказали, из-за чего может возникнуть аллергия. На сегодняшний день известно более 20 тысяч аллергенов.

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