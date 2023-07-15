В Териберке у базы отдыха сгорела машина

У машины обгорела проводка. Фото: vk.com/murman01

Рано утром 15 июля в Териберке пожарные выезжали на сообщение о горящей машине у одной из турбаз в селе. Сообщение о возгорании поступило в 7.44.

- У автомобиля Dodge RAM огонь повредил проводку моторного отсека на общей площади 0,2 квадратных метра, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: вечером 14 июля серьезное ДТП произошло в 11 километрах от Териберки. На автоподъезде к селу с управлением не справился водитель Peugeot, из-за чего микроавтобус улетел в кювет и перевернулся на бок.

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