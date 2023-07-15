Минобрнауки Мурманской области вернет в резервный фонд 18,9 миллиона рублей

Почти 19 млн вернутся в резервный фонд Мурманской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте правительства Мурманской области опубликовано постановление «Об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Мурманской области».

Согласно документу, министерство образования и науки региона вернет в резервный фонд 18,9 миллиона рублей по мероприятию «Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций» и основного мероприятия «Обеспечение соответствия организаций образования санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям, требованиям безопасности, модернизация школьных систем образования».

Напомним: губернатор Мурманской области подписал постановление о выделении из резервного фонда региона 3,1 миллиона рублей на покупку систем для борьбы с беспилотниками. А на базе Мурманского арктического университета будут готовить специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Соответствующее соглашение заполярный вуз подписал с Московским государственным техническим университетом гражданской авиации.

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