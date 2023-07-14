Участника спецоперации из Мурманска наградили медалью «За отвагу»

В администрации Мурманска прошла церемония награждения участника спецоперации Сергея Ильина-Непомнящего. Фото: Администрация города Мурманска

В администрации Мурманска прошла церемония награждения участника спецоперации Сергея Ильина-Непомнящего. Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении ему медали «За отвагу».

- Он настоящий защитник Отечества. Спасибо за мужество, самоотверженность, отвагу и патриотизм! Герою – самые искренние поздравления и глубокое уважение, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: в Мурманской области планируют ввести выплату в 5 миллионов рублей для участников СВО, которые награждены званием «Герой России». Проект постановления регионального правительства опубликован на портале «Открытый электронный регион».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru