Житель Мурманска избил невесту перед свадьбой

Мужчина встретил на улице невесту, хотя думал, что она дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний житель Мурманска из-за своей вспыльчивости попал под уголовную статью. Весной прошлого года он причинил своей сожительнице, с которой планировал свадьбу, тяжкий вред здоровью.

Ночью он встретил на остановке свою любимую. Женщина поехала в гости к подруге, а вот северянин думал, что она дома. Разозлившись из-за того, что любимая не поставила его в известность о своих планах, он ударил ее кулаком в живот.

Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сам он настаивал, что злого умысла не имел.

- Суд признал северянина виновным, учел частичное признание вины, письменное чистосердечное признание, раскаяние в причинении вреда здоровью потерпевшей, принесение извинений потерпевшей и намерение заключить с ней брак. Обстоятельством, отягчающим наказание, признан рецидив преступлений, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Один год мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru