В Североморске обновили детскую игровую площадку на Приморской площади

Обновленная детская площадка появилась на главной площади Североморска. Фото: минград Мурманской области

Юные жители Североморска и их родители могут провести время вместе в обновленном детском игровом комплексе на Приморской площади.

На площадке появилось дополнительное оборудование для активных и развивающих игр.

- Теперь здесь есть новые качели, балансиры, игровые комплексы с горками и канатными конструкциями, подробная инструкция по использованию, а также видеонаблюдение для обеспечения безопасности, - сообщили в минграде Мурманской области.

Северян просят бережно относиться к оборудованию, чтобы площадка радовала всех долгое время.

Напомним: глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин посетил школу №38 на улице Сафонова и детский сад №73 на улице Гагарина, проверив, как там идет ремонт.

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