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НовостиПроисшествия14 июля 2023 9:58

В Мурманске 26 спасателей тушили пожар в гаражном кооперативе

Из одного гаража эвакуировали три газовых баллона
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Всего сгорели восемь гаражей. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Всего сгорели восемь гаражей. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В Мурманске вечером 13 июля случился пожар в гаражном кооперативе на проезде Автомобилистов. Сообщение о возгорании поступило в МЧС региона в 19.49.

- Сгорели восемь гаражей, личные вещи и автомобиль на общей площади 200 квадратных метров. Из одного гаража эвакуировано три газовых баллона, - сообщили в пресс-службе министерства.

Пожар потушили в 23.50 силами четырех пожарно-спасательных подразделений. На месте работали 26 спасателей, 7 единиц техники. Причина случившегося устанавливается.

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