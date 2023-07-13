В Мурманской области остались две компании-банкрота с долгами по зарплате

В Мурманской области становится меньше предприятий–банкротов, которые имеют долги по зарплате перед своими работниками. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области становится меньше предприятий–банкротов, которые имеют долги по зарплате перед своими работниками.

- Если в 2022 году таких предприятий в области было шесть, то теперь их осталось два. Кроме того, в отношении одного из них введена процедура внешнего управления, что дает возможность предприятию рассчитаться с долгами, в том числе и по зарплате, без ликвидации организации, - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

В декабре 2022 года стало известно, что ФНС просит признать «Мурманскавтотранс» банкротом. Исковые требования составляют свыше 100 миллионов рублей.

Напомним: в минфине рассказали, почему вырос госдолг Мурманской области.

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