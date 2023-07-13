В Мурманской области снимают выпуск тревел-шоу «Поехали!»

В Мурманскую область приехала команда тревел-шоу Первого канала «Поехали!». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область приехала команда тревел-шоу Первого канала «Поехали!». Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский летом 2022 года отправились в автопутешествие по России и теперь доехали до Заполярья.

- В туристической программе – древнейший северный Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь, Титовские водопады, хребет Мустатунтури, горнолыжный курорт Большой Вудъявр, арт-парк «Таинственный лес», саамская деревня «Олений двор», первый в мире атомный ледокол «Ленин». Не проехали популярные ведущие и мимо красивейшего памятника природы Кольского полуострова – водопада Шуонийоки. А пересев на катер, они сполна насладились красотой скалистых берегов мурманского фьорда Ура. Планируют проехать и по Варангер-фьорду, - сообщили авторы программы.

Также съемочная группа посетит фестиваль в Териберке и много других мест, в кадр попадет и Арктическая кухня.

Напомним: в Мурманске на ледоколе «Ленин» прошли съемки одного из эпизодов полнометражного игрового фильма «Северный полюс - 8». Кино снимает режиссер Александр Котт.

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