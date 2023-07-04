В Мурманске на ледоколе «Ленин» прошли съемки фильма «Северный полюс-8»

Кино снимает режиссер Александр Котт. Фото: vk.com/nordfilm51

В Мурманске на ледоколе «Ленин» прошли съемки одного из эпизодов полнометражного игрового фильма «Северный полюс-8». Кино снимает режиссер Александр Котт.

- Это героическая драма о подвиге командира первой советской атомной подводной лодки К-3 и его команды. В основе сюжета - экспедиция субмарины к Северному полюсу в 1962 году, - сообщили в группе «Нордфильм» (12+).

Помимо Мурманской области съемки шли в Санкт-Петербурге и Москве. Премьера фильма запланирована на следующий год, а предпремьерный показ состоится в Заозерске.

Напомним: движение на автоподъезде к Териберке ограничат на три дня из-за съемок фильма.

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