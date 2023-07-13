В Мурманской области выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений

Прокуратура Мурманской области проанализировала состояние преступности в регионе за последние полгода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Мурманской области проанализировала состояние преступности в регионе за последние полгода. Так, всего с начала 2023 года в Заполярье зарегистрировали 6 033 преступления, что на 2,2% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Чаще всего совершаются кражи (28,1%), мошенничества (25%), а также преступления, связанные с оборотом наркотиков (10,4%).

- Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 17% (с 1 613 до 1 887). При этом убийств стало меньше на 13%, всего - 20 преступлений. Их раскрываемость составляет 100%, как и в прошлом году, - сообщили в ведомстве.

Также на 7% выросло число преступлений, совершенных в общественных местах (с 1 659 до 1 774). Число преступлений, совершенных на улицах, увеличилось на 6,5% (с 694 до 739).

Почти две трети преступлений совершили ранее судимые люди, а почти каждое четвертое - в состоянии алкогольного опьянения.

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