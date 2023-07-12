Мурманская область вошла в топ-10 регионов по кредитоспособности населения

Индекс кредитоспособности в регионе составил 2,55.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманская область оказалась в десятке российских регионов по кредитоспособности населения.
Согласно исследованию Фонда развития гражданского общества, жители Заполярья зарабатывают около 90 тысяч рублей в месяц. Из них порядка 30 тысяч у северян уходит на кредиты.
Индекс кредитоспособности в регионе составил 2,55. Он показывает, сколько фиксированных наборов товаров и услуг содержит свободная от погашения долгов часть зарплаты. В среднем, один такой набор в Мурманской области обходится в 24 тысячи рублей.
В лидерах рейтинга - Ямало-Ненецкий АО, Москва и Чукотка.
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