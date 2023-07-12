В Мурманске на улице Марата произошло серьезное ДТП с участием такси

Водителя автомобиля Citroen доставили в медицинское учреждение. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске вечером 11 июля произошло серьезное ДТП - на улице Марата столкнулись такси Lada Granta и Citroen. Машины разбились, одна из них улетела в деревья.

- В 21.20 в районе дома 19/24 на перекрестке улицы Марата и проспекта Кирова водитель автомобиля Lada, который двигался со стороны проспекта Кольского в сторону улицы Марата, проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнувшись с Citroen, который ехал прямо на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Пострадавшего водителя автомобиля Citroen доставили в медицинское учреждение.

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