В Ковдоре поздравили с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

В Ковдоре отметила свое 95-летие ветеран Великой Отечественной войны Антонида Анатольевна Шушкова. Фото: Администрация города Коврова

В Ковдоре отметила свое 95-летие ветеран Великой Отечественной войны Антонида Анатольевна Шушкова. С юбилеем северянку поздравил глава Ковдорского округа Сергей Сомов, вручив цветы и подарки. Он также передал персональное поздравление от Президента РФ Владимира Путина.

- Антонида Анатольевна Шушкова - старожил Ковдора, ее жизнелюбие и оптимизм - пример для всех нас! - отметил глава округа.

Напомним: губернатор Андрей Чибис вручил 16 медалей «За любовь и верность» семейным парам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru