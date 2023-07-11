Прокуратура нашла нарушения на сайте минэнерго Мурманской области

Теперь министерство должно исправить указанные нарушения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура проверила сайт министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и нашла на нем нарушения. Так, в некоторых разделах информацию не обновляли по несколько лет, не публиковали вовремя отчеты, доклады и статистку.

- Также были выявлены основания для опротестования четырех административных регламентов министерства, регулирующих порядок предоставления государственных услуг в различных сферах, - отмечают в надзорном ведомстве.

Теперь министерство должно исправить указанные нарушения.

Напомним: на сайте администрации Мурманска опубликовано официальное заявление о приостановке публикаций о доходах сотрудников мэрии.

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