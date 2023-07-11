В Коле под Мурманском из-за аварии на водопроводе ввели режим ЧС

Северян просят учесть, что на время ремонта напор воды в домах может упасть. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 18.00 10 июля в Коле действует режим ЧС, причиной введения которого стало прорыв водопровода на 1437 километре Октябрьской железной дороги. Авария случилась вблизи путей.

Администрация Кольского района создала штаб по ликвидации последствий прорыва, а воду жители Колы пока будут получать по резервной линии.

- Проводится постоянный мониторинг обстановки. «Мурманскводоканал» приступил к аварийно-восстановительным работам. В зоне порыва сети обеспечено оцепление, доступ граждан и проезд транспортных средств в эту зону закрыт, - сообщили в администрации района.

Северян просят учесть, что на время ремонта напор воды в домах может упасть.

Напомним: в Снежногорске сложилась непростая ситуация, есть угроза для здоровья северян. Тех в администрации города предупредили, что лучше не использовать водопроводную воду, а только кипяченую или бутилированную. Также с 20.00 16 июня питьевая вода в ЗАТО проходит через гиперхлорирование.

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