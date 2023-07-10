Житель Петербурга хотел экономно уехать из Кандалакши и лишился 32 тысяч рублей

Мужчина рассказал полицейским, что воспользовался популярным сервисом поиска попутчиков, где наткнулся на аферистов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Санкт-Петербурга хотел сэкономить, уехав из Кандалакши с попутчиками, однако вместо этого лишился 32 тысяч рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что воспользовался популярным сервисом поиска попутчиков, где наткнулся на аферистов.

- Перевозчик быстро нашелся, и водитель предложил уточнить детали поездки в другом приложении. Злоумышленник отправил петербуржцу ссылку для подтверждения бронирования и оплаты поездки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В сервисе было предупреждение о запрете перехода по ссылкам, однако мужчина все равно прошел по указанной ссылке. Там он ввел данные своей банковской карты, в том числе CVV-код, после чего остался без денег.

После этого северянин пытался связаться с водителем, но абонент оказался недоступен. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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