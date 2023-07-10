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НовостиПроисшествия10 июля 2023 14:23

Житель Петербурга хотел экономно уехать из Кандалакши и лишился 32 тысяч рублей

Мужчина воспользовался популярным сервисом поиска попутчиков, где наткнулся на мошенников
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Мужчина рассказал полицейским, что воспользовался популярным сервисом поиска попутчиков, где наткнулся на аферистов.

Мужчина рассказал полицейским, что воспользовался популярным сервисом поиска попутчиков, где наткнулся на аферистов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Санкт-Петербурга хотел сэкономить, уехав из Кандалакши с попутчиками, однако вместо этого лишился 32 тысяч рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что воспользовался популярным сервисом поиска попутчиков, где наткнулся на аферистов.

- Перевозчик быстро нашелся, и водитель предложил уточнить детали поездки в другом приложении. Злоумышленник отправил петербуржцу ссылку для подтверждения бронирования и оплаты поездки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В сервисе было предупреждение о запрете перехода по ссылкам, однако мужчина все равно прошел по указанной ссылке. Там он ввел данные своей банковской карты, в том числе CVV-код, после чего остался без денег.

После этого северянин пытался связаться с водителем, но абонент оказался недоступен. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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